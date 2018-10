Berlin (AFP) Vor dem Hintergrund des Schuldenstreits mit Griechenland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) alle Beteiligten zu Kompromissbereitschaft aufgerufen, aber auch die Einhaltung von Regeln angemahnt. Solidarität und Eigenverantwortung seien im Miteinander der Euro-Länder "zwei Seiten einer Medaille", sagte Merkel am Montag auf einem Festakt zum 70-jährigen Bestehen der CDU in Berlin. "In diesem Spannungsfeld müssen wir bei jeder Herausforderung Kompromisse finden", fuhr sie fort. "Wenn diese Fähigkeit zum Finden von Kompromissen verloren geht, ist auch Europa verloren."

