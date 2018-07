Gießen (SID) - Die Giessen 46ers aus der Basketball-Bundesliga (BBL) haben den US-Amerikaner Ethan Wragge verpflichtet. Der 24 Jahre alte Forward wechselt vom spanischen Erstliga-Klub Bilbao Basket zum Aufsteiger und unterschrieb einen Einjahresvertrag. In Bilbao, seiner ersten Profi-Station, bestritt Wragge in der vergangenen Saison 31 Partien und erzielte in knapp neun Minuten Einsatzzeit pro Spiel 3,2 Punkte im Schnitt.