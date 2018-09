Los Angeles (SID) - Der frühere NBA-Profi Jackson Vroman ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der libanesische Verband, für den der in den USA geborene Basketballer spielte, und sein ehemaliger Klub Phoenix Suns bestätigten bei Twitter den Tod des 34-Jährigen.

"Es macht uns traurig, vom Tode Jackson Vromans zu hören. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie", teilten die Suns mit. Auch für die New Orleans Hornets war der "Big Man" (2,08 m) in der Profiliga aufgelaufen. Vroman absolvierte von 2004 bis 2006 insgesamt 87 NBA-Spiele. Zuletzt stand er in Puerto Rico unter Vertrag.