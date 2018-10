Brüssel (AFP) Kurz vor dem Auslaufen seines Hilfsprogramms will das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland an den Verhandlungstisch zurück. Die griechische Regierung stellte am Dienstag einen Antrag auf neue Hilfen aus dem Euro-Rettungsfonds ESM. Zudem will Athen das bisherige Programm "für einen kurzen Zeitraum" verlängern. Am Abend beraten die Euro-Finanzminister über die Lage. Deutschland lehnt jedoch Gespräche über neue Anträge vor der Volksabstimmung am Sonntag ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.