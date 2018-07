Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat einen Deutsch-Türken wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf angeklagt. Der 22-jährige Kerim Marc B., der in Syrien für den IS gekämpft haben soll, sei auch wegen Mordes angeklagt, wie die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.