Wiesbaden (AFP) Die Einzelhändler in Deutschland haben im Mai real 0,4 Prozent weniger umgesetzt als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden nach vorläufigen Schätzungen mit. Nominal blieben die Umsätze demnach gleich. Der Mai 2015 hatte allerdings zwei Verkaufstage weniger als der Mai 2014.

