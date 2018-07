London (AFP) Mit leichten Kursverlusten haben die europäischen Börsen am Dienstagmorgen auf den drohenden Zahlungsausfall Griechenlands reagiert. In Frankfurt am Main verlor der Deutsche Aktienindex (Dax) in den ersten Handelsminuten 0,23 Prozent, um 11.30 Uhr notierte er mit rund 0,40 Prozent im Minus bei 11.033 Punkten.

