Wien (AFP) An den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm nimmt seit Dienstag auch wieder der Außenminister des Landes, Mohammed Dschawad Sarif, teil. Nach offiziellen iranischen Angaben traf Sarif am Verhandlungsort in Wien ein. Begleitet wurde er demnach vom Chef der Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, und dem Bruder von Präsident Hassan Ruhani, Hussein Ferejdun. Nach Angaben aus der US-Delegation stand am Dienstag unter anderem ein Treffen mit US-Außenminister John Kerry auf Sarifs Programm.

