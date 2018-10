München (AFP) Vor dem Hintergrund der gewachsenen Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) sein Kabinett umgebildet. Seehofer strich im Finanzministerium den Posten eines Staatssekretärs und versetzte den bisherigen Finanzstaatssekretär Johannes Hintersberger (CSU) mit sofortiger Wirkung in das Sozialministerium, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in München im Anschluss an eine Kabinettssitzung mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.