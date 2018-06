Lille (AFP) Wenige Tage vor Ferienbeginn in Frankreich haben protestierende Fährleute am Dienstag erneut den Eurotunnel nach Großbritannien blockiert. Bis auf weiteres würden keine Züge mehr zwischen Paris und London sowie zwischen Brüssel und London fahren, teilte die Bahngesellschaft Eurostar in einer Erklärung mit. Reisende wurden aufgerufen, nicht zu den Bahnhöfen zu kommen. Der Verkehr werde vermutlich am Mittwoch wieder normal laufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.