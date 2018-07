Prag (SID) - Der Champions-League-Sieger 2017 wird im Millennium Stadium von Cardiff in Wales gekrönt. Das teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag in Prag mit. Das genaue Datum des Finales in der derzeit 74.500 Zuschauer fassenden Arena ist noch nicht terminiert.

Das Endspiel der Europa League 2017 findet in der Friends Arena in Stockholm/Schweden (derzeit 51.060 Plätze) statt, der Super Cup im gleichen Jahr wird im mazedonischen Skopje ausgetragen (Philipp II Arena/33.460 Plätze).