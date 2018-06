Dortmund (SID) - Ihre erste Trainingseinheit unter ihrem neuen Trainer Thomas Tuchel bestritten die Profis des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Dienstagvormittag. Der Nachfolger von Jürgen Klopp konnte am Tag nach den ausführlichen Leistungstests auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel einen Großteil des Kaders begrüßen.

Rund 40 Journalisten, darunter zahlreiche Fotografen, verfolgten die erste Einheit unter Tuchel, bei der unter anderem Shinji Kagawa und Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang fehlten. Sie steigen wegen der zahlreichen Einsätze in der abgelaufenen Spielzeit beim BVB sowie im Winter im Asien- bzw. Afrika-Cup eine Woche später ins Training ein.

Ebenso fehlten die U21-Nationalspieler Matthias Ginter und Moritz Leitner nach der EM in Tschechien, Sokratis aufgrund von Länderspiel-Einsätzen sowie die Langzeitverletzten und Reha-Kandidaten Kevin Großkreutz, Nuri Sahin, Jonas Hofmann, Adrian Ramos und Marvin Ducksch. Die Reihe seiner Testspiele beginnt die Borussia am Freitag (18.30 Uhr) beim Landesligisten VfL Rhede, bevor am Samstag in Dortmund die große offizielle Saisoneröffnung stattfindet.