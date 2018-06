Saarbrücken (SID) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Falko Götz wird beim Fußball-Regionalligisten 1. FC Saarbrücken in Personalunion neuer Chefcoach und Sportlicher Leiter. Das Engagement des 53-Jährigen als Nachfolger des vorherigen FCS-Coach Fuat Kilic bestätigten die Saarländer am Dienstag. Demnach erhält der frühere Trainer von Bundesligist Hertha BSC zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich im Falle von Saarbrückens Drittliga-Rückkehr verlängern würde.

Götz war in der vergangenen Saison beim Zweitligisten Erzgebirge Aue nach dem vierten Spieltag entlassen worden. "Nach den Informationen, die ich habe, wurde in der vergangenen Spielzeit sehr viel richtig gemacht, aber am Ende hat ein wenig das Glück gefehlt. Ich hoffe, dass wir uns dieses Glück mit der Mannschaft erarbeiten können", sagte der frühere Auswahlspieler der ehemaligen DDR bei seiner Vorstellung.

Neben Götz stellte Saarbrücken auch Milan Sasic, ehemals Trainer beim 1. FC Kaiserslautern und beim MSV Duisburg, als neuen Leiter der Lizenzspielerabteilung und Teil der Geschäftsführung vor.