Salzburg (SID) - Der österreichische Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat den 26 Jahre alten israelischen Angreifer Omer Damari vom RB Leipzig zurückgeholt und auf Leihbasis verpflichtet. Der Stürmer unterschrieb zunächst für eine Spielzeit. Dies gab Salzburg bekannt. In der Winterpause war Damari für rund sechs Millionen Euro von den Salzburgern zu den Sachsen gewechselt.

In Leipzig konnte sich der Profi allerdings keinen Stammplatz erkämpfen. "Ich bin sehr glücklich, dass wir so schnell zu einer Einigung gekommen sind und ich bei Red Bull Salzburg spielen darf. Ich habe ja sehr gute Erinnerungen an Österreich und freue mich auf mein neues Team und die ersten Trainingseinheiten", sagte Damari.