Lüdenscheid (dpa) - Ob die Einbrecher wohl eine Grillparty geplant hatten? Unbekannte hatten es in einem Restaurant in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen anscheinend nicht auf das Geld im Laden abgesehen, sondern nur auf das Fleisch. Schnitzel, Steaks und Filets für rund 1000 Euro ließen sie aus dem Kühlhaus mitgehen. Der Diebstahl sei dem Inhaber des Restaurants gestern aufgefallen, teilte die Polizei mit.

