Köln (SID) - Noch ein Sieg trennt die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft vom WM-Finale in Vancouver. In der Nacht zum Mittwoch trifft das Team von Bundestrainerin Silvia Neid ab 1 Uhr auf die USA. Nach dem dramatischen Elfmeterschießen gegen Frankreich will sich das DFB-Team auch vom großen Dauerrivalen um die Vorherrschaft im Frauenfußball nicht stoppen lassen.

Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon blüht Sabine Lisicki Jahr für Jahr auf. Selbst inmitten ihrer größten Krisen zeigte die Berlinerin in London plötzlich starke Leistungen und erreichte so dreimal das Viertelfinale, einmal das Halbfinale und einmal das Endspiel. Am Dienstag startet Lisicki gegen die Australierin Jarmila Gajdosova in ihr Lieblingsturnier.

In Berlin greift Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn bei der Weltmeisterschaft der Modernen Fünfkämpfer nach ihrer ersten Medaille. Zusammen mit der Berlinerin Annika Schleu gehört die Weltranglistenvierte in der Frauen-Staffel zu den Favoriten. Der Wettkampf ist gleichzeitig die Generalprobe für das Einzel am Samstag. Der WM-Triumph ist der letzte verbliebene große Titel, der Schöneborn noch fehlt.