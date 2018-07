Essen (SID) - Paul Biedermann trainiert lieber, Marco Koch startet in Frankreich: Ohne ihre beiden Europameister kämpfen die deutschen Schwimmer um die letzten WM-Tickets. "Beide sind sowieso gesetzt. Das ist so abgesprochen - völlig in Ordnung", sagt Bundestrainer Henning Lambertz vor der letzten Phase der WM-Qualifikation bei den German Open in Essen.

Während ab Mittwoch noch zwölf Athleten, darunter Freiwasser-Europameisterin Isabelle Härle, die Norm für die Weltmeisterschaften in Kasan/Russland (24. Juli bis 9. August) knacken müssen, gibt es für die beiden größten Medaillenhoffnungen eine Sonderregelung. Weltrekordler Biedermann, der daheim in Halle/Saale trainiert, und Vizeweltmeister Koch, der an den Open de France in Vichy teilnimmt, sind vornominiert und brauchen nicht in Essen an den Start zu gehen.

Auch der Olympiavierte Steffen Deibler, der bei der DM im April krankheitsbedingt fehlte, hat sein WM-Ticket als Mitglied des Elite-Teams sicher. Der Hamburger nutzt den Start in Essen aber zur Standortbestimmung. Um ihr WM-Ticket schwimmen bei den German Open neben der Freiwasser-Teamweltmeisterin Härle (Essen) auch Dorothea Brandt (Essen), Sarah Köhler (Frankfurt/Main), Johanna Friedrich (Magdeburg), Lisa Graf (Berlin), Vanessa Grimberg (Stuttgart), Franziska Hentke (Magdeburg), Clemens Rapp (Heidelberg), Hendrik Feldwehr (Essen), Kevin Wedel (Mainz), Philip Heintz (Heidelberg) und Alexander Kunert (Gelnhausen).

Die geforderte Zeit bereits im Rahmen der Mare-Nostrum-Tour erreicht haben Annika Bruhn (Saarbrücken), Leonie Antonia Beck (Würzburg), Jenny Mensing (Wiesbaden), Sonnele Öztürk (Berlin), Alexandra Wenk (München), Theresa Michalak (Wuppertal), Florian Vogel (München), Jacob Heidtmann (Elmshorn), Sören Meißner, Ruwen Straub (beide Würzburg), Carl Louis Schwarz, Christian Diener (beide Potsdam) und Christian vom Lehn (Essen). Unterbietet Lisa Graf in Essen über 200 m Rücken die WM-Norm, würde Sonnele Öztürk als DM-Dritte allerdings wieder von der Liste gestrichen.