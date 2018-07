London (SID) - Der siebenmalige Titelträger Roger Federer ist souverän ins Wimbledonturnier gestartet. Der Weltranglistenzweite aus der Schweiz gewann gegen den Bosnier Damir Dzumhur 6:1, 6:3, 6:3. Im vergangenen Jahr hatte Federer im All England Club im Finale gegen seinen serbischen Dauerrivalen Novak Djokovic in fünf Sätzen verloren.

Beim Vorbereitungsturnier in Halle/Westfalen triumphierte Federer zuletzt zum achten Mal, in Wimbledon will er nachziehen und sich zum alleinigen Rekordhalter beim bedeutendsten Tennisturnier der Welt krönen. Derzeit teilt sich der 33-Jährige die Bestmarke mit Pete Sampras (USA) und dem Briten William Renshaw.

Mit mehr Mühe, aber ebenfalls ohne Satzverlust, gewann Mitfavorit Andy Murray sein Auftaktmatch. Der Schotte, der mit seinem Sieg 2013 die 77-jährige Durststrecke der Briten in Wimbledon beendet hatte, setzte sich gegen Michail Kukuschkin (Kasachstan) 6:4, 7:6 (7:3), 6:4 durch.