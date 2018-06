Budapest (AFP) In einem ungarischen Flüchtlingslager ist es laut der Polizei im Streit um einen Koran zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Der Konflikt in dem Lager der östlichen Stadt Debrecen habe begonnen, als ein Migrant mit dem Koran-Exemplar eines anderen Flüchtlings weggelaufen und auf diesem herumgetrampelt sei, erklärte die Polizei am Montag. Mehrere hunderte Asylbewerber hätten sich in die Auseinandersetzung eingemischt. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Unruhen zu beenden und die Flüchtlinge zurück ins Lager zu drängen.

