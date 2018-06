Washington (AFP) Das Feld der republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber wächst weiter: New Jerseys Gouverneur Chris Christie erklärte am Dienstag, für seine Partei bei den Wahlen im November 2016 antreten zu wollen. Christie ist bereits der 14. Anwärter auf die Republikaner-Kandidatur. In Umfragen liegt er zurück, allerdings werden ihm Außenseiterchancen eingeräumt.

