Kairo (AFP) Bei einer Polizeirazzia in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind am Mittwoch neun Islamisten getötet worden, darunter ein ranghoher Vertreter der inzwischen verbotenen Muslimbruderschaft. Nach Angaben der Sicherheitskräfte stürmte eine Polizeieinheit eine Wohnung in Kairo, um "gesuchte militante Aktivisten" festzunehmen. Demnach widersetzten sich die Männer ihrer Festnahme und eröffneten das Feuer auf die Beamten. Bei der anschließenden Schießerei starben neun Islamisten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.