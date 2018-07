Portland (SID) - Chris Kaman (33) spielt in der Basketball-Profiliga NBA wohl weiter für die Portland Trail Blazers. Der Center, der bei der EM (5. bis 20. September) voraussichtlich nicht für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen wird, geht damit in seine zweite Saison beim Klub. Laut csnnw.com hat Portland die Option gezogen, den 33-Jährigen zu halten.

Kaman erhält in der kommenden Saison fünf Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro). In der abgelaufenen Spielzeit kam der Amerikaner mit deutschem Pass in 74 Spielen auf durchschnittlich 8,6 Punkte und 6,5 Rebounds.

Am Dienstag hatten die Bild-Zeitung und das Basketball-Magazin Big berichtet, dass der Deutsche Basketball Bund (DBB) auf eine Nominierung von Kaman für die EuroBasket verzichten wird. Der DBB bestätigte dies auf SID-Anfrage nicht. Eine Entscheidung wird es aber vermutlich noch in dieser Woche geben.