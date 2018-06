New Orleans (SID) - Die New Orleans Pelicans haben Basketball-Ausnahmetalent Anthony Davis langfristig an sich gebunden. Beide Parteien einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um fünf Jahre bis 2021. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2016 ausgelaufen. Der Nummer-eins-Pick von 2012 soll geschätzte 145 Millionen Dollar erhalten, die genaue Summe steht allerdings erst nach Festlegung der Gehaltsobergrenze (Salary Cap) im Sommer 2016 fest.

Davis gab die Einigung nur zwei Minuten nach der offiziellen Eröffnung des Transferfensters der nordamerikanischen Profiliga NBA am 1. Juli via Twitter bekannt. "NOLA, ich bin hier um zu bleiben. Jetzt geht es richtig los", so der 22-Jährige. Die Papiere können laut NBA-Statuten erst am 9. Juli unterschrieben werden.

Der zweimalige Allstar führte seine Pelicans mit durchschnittlich 24,4 Punkten und 10,2 Rebounds in die Play-offs. New Orleans scheiterte in der ersten Runde am späteren Meister Golden State Warriors.