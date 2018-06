São Paulo (AFP) Aus Empörung über Korruption und steigende Lebenshaltungskosten entziehen die Brasilianer ihrer Präsidentin das Vertrauen: In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts CNI/Ibope erhielt Dilma Rousseff nur noch eine Zustimmung von neun Prozent, das ist der niedrigste Stand seit ihrem Amtsantritt Anfang 2011. Rousseff war erst vor einem halben Jahr in einem knappen Sieg für eine zweite Amtszeit gewählt worden. Inzwischen bewerten der Erhebung zufolge mehr als zwei Drittel der Befragten die Arbeit ihrer Regierung als schlecht oder sehr schlecht.

