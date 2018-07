Hongkong (AFP) Zum 18. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs von Großbritannien an China haben in der Sonderverwaltungszone am Mittwoch zehntausende Menschen für mehr Demokratie demonstriert. Die Kundgebung begann am Nachmittag im Victoria-Park. Viele Demonstranten trugen gelbe Schirme, das Symbol der Demokratiebewegung, bei sich. Später fand ein Marsch zum Regierungssitz statt. Den kommunistischen Regierungen Chinas und Hongkongs müsse "der Unmut über die Beschneidung der Freiheitsrechte" klar gemacht werden, sagte der 61-jährige Demonstrant Wong Man Ying.

