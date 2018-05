Paris (AFP) Der bisherige Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Johann-Dietrich Wörner, steht seit Mittwoch an der Spitze der Europäischen Weltraumagentur ESA. Wörner trat die Nachfolge des langjährigen ESA-Chefs Jean-Jacques Dordain an, wie die Weltraumagentur in Paris mitteilte. Die Amtszeit des Franzosen Dordain, der die Führungsposition bei der ESA seit 2003 innehatte, endete am Dienstag.

