Frankfurt/Main (AFP) Nach den starken Verlusten der vergangenen Tage haben sich die europäischen Börsen am Mittwoch wieder deutlich erholt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) lag in Frankfurt am Main bei Börsenschluss mit gut zwei Prozent im Plus bei 11.180,50 Punkten. Der Leitindex FTSE-100 am Finanzplatz London kletterte um gut 1,3 Prozent, der französische Leitindex CAC 40 um fast zwei Prozent.

