Hamburg (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat einer Umfrage zufolge bei der Kanzlerpräferenz weiter Boden an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verloren. Falls die Deutschen den Bundeskanzler direkt wählen könnten, käme Gabriel aktuell nur noch auf 14 Prozent, ergab eine am Mittwoch vom Magazin "Stern" und dem Fernsehsender RTL veröffentlichte Forsa-Umfrage. Dies wären demnach zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Merkel könnte hingegen um zwei Punkte auf 57 Prozent zulegen und läge damit 43 Prozentpunkte vor Gabriel.

