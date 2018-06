Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat der griechischen Linksregierung die rücksichtslose Verfolgung nationalstaatlicher Interessen vorgeworfen. Die Führung in Athen stelle ihre nationalen Interessen vor jene der Gemeinschaft und betreibe eine Politik "auf Kosten der anderen", sagte Gabriel am Mittwoch in einer Bundestagsdebatte zur Schuldenkrise. Zu den europäischen Prinzipien zähle, dass "jeder Anspruch auf Hilfe" habe. Jeder müsse dann aber "im eigenen Land dafür sorgen, diese Unterstützung nicht dauerhaft zu benötigen", sagte Gabriel.

