Luxemburg (AFP) Mit einem Grundsatzurteil zur geplanten Weservertiefung hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch den Schutz von Flüssen erheblich gestärkt. Bauvorhaben, die zu einer Verschlechterung des Gewässerzustands führen, müssen grundsätzlich verboten werden, wie das Gericht in einem am Mittwoch in Luxemburg verkündeten Urteil entschied. (Az. C-461-13)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.