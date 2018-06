Berlin (AFP) Angesichts der steigenden Zahl nach Europa fliehender Menschen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die EU-Mitglieder erneut zur Kooperation aufgerufen. Nach einem Treffen mit Italiens Regierungschef Matteo Renzi in Berlin forderte Merkel am Mittwoch erneut eine "faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa". Dafür würden Italien und Deutschland sich bei dem in diesem Monat geplanten EU-Justiz- und Innenministertreffen gemeinsam stark machen.

