Bonn (AFP) Vor der Bundestagsdebatte am Donnerstag über die Sterbehilfe haben sich die katholische und evangelische Kirche mahnend an die Bundestagsabgeordneten gewandt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme sprachen sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, für ein Verbot der organisierten Formen der Beihilfe zur Selbsttötung aus.

