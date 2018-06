Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Verhandlungen über ein neues Hilfsprogramm für Griechenland vor der für Sonntag geplanten Volksabstimmung in dem Land eine klare Absage erteilt. "Wir warten jetzt das Referendum ab, vor dem Referendum kann über kein neues Programm verhandelt werden", sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag in einer aktuell angesetzten Debatte über die Lage Griechenlands. Das gehe nach dem Auslaufen des bisherigen Programms in der vergangenen Nacht auch gar nicht ohne ein Mandat des Bundestags.

