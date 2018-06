Brüssel (AFP) Der französische Reederei-Riese CMA CGM darf nach einem EU-Bescheid die Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei übernehmen. Der Verkauf werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, erklärte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Auch wenn das norddeutsche Unternehmen in dem Konzern aufgehe, hätten die Kunden noch genug Auswahl unter den Reedereien.

