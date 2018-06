Wolfsburg (AFP) Der Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück zieht in den Aufsichtsrat von Volkswagen ein. Der 53-Jährige tritt in dem Kontrollgremium auf der Arbeitnehmerseite die Nachfolge des langjährigen MAN-Betriebsratschefs Jürgen Dorn an, wie VW am Mittwoch in Wolfsburg mitteilte. Hück ist bereits stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei Porsche.

