Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sieht angesichts der unsicheren Lage nach dem Auslaufen des Hilfsprogramms für Griechenland derzeit keine Möglichkeiten, belastbare Lösungen für das Land zu diskutieren. Es gebe "keine Grundlagen, um irgendwelche seriösen Maßnahmen zu erörtern", sagte Schäuble am Mittwoch in Berlin. "Deswegen muss zunächst einmal Griechenland Klarheit schaffen, was es denn nun will." Schäuble kritisierte Unklarheiten über das für Sonntag geplante Referendum in Griechenland.

