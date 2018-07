Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet durch die Unsicherheit um die finanzielle Zukunft Griechenlands "keine nicht beherrschbaren" Auswirkungen für den Bundeshaushalt. "Was immer die Entwicklungen sein werden", die Bundesregierung sei mit ihren Finanz- und Haushaltsplanungen gegen Risiken "ziemlich gut abgesichert", sagte Schäuble am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Bundeshaushalts 2016 und der Finanzplanung der Bundesregierung bis 2019. Daher seien die Auswirkungen der Krise Griechenlands auf den Bundeshaushalt beherrschbar.

