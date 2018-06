Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Regierung in Athen davor gewarnt, "die Glaubwürdigkeit des europäischen Projekts" zu zerstören. "In dieser Situation ein solches Hin und Her zu machen, ist ohne jeden Sinn und Verstand", kritisierte Schäuble am Mittwoch im Bundestag in einer Debatte über die aktuelle Lage des vom Staatsbankrott bedrohten Landes das Vorgehen der griechischen Regierung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.