Berlin (AFP) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) wird nach Informationen der Tageszeitung "Die Welt" zum Referendum in Griechenland keine Wahlbeobachter entsenden. Wie die "Welt" am Mittwoch auf ihrer Internetseite berichtete, hätte die Regierung in Athen die OSZE um eine Beobachtung der Abstimmung bitten müssen, dies sei aber nicht erfolgt.

