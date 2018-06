Offenbach (AFP) Während Deutschland unter der Sommerhitze stöhnt, hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch vor Schneeverwehungen gewarnt: Durch eine technische Störung verschickte der DWD Testmails mit falschen Wetterwarnungen, wie der Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad wiesen die Meteorologen in den Mails auf bevorstehendes Tauwetter und Orkangefahr hin - und auf das Risiko von Schneeverwehungen, beispielsweise in Köln.

