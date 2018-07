Brüssel (AFP) Der Stopp russischer Gaslieferungen an die Ukraine gefährdet die Gasversorgung der Europäischen Union nach Angaben der EU-Kommission nicht. Der Transit von russischem Gas durch die Ukraine in die EU sei nicht in Gefahr, sagte der für Energie zuständige Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic am Mittwoch in Brüssel. Auch die Versorgung der Ukraine sei gesichert, weil diese durch den sogenannten Reverse-Flow-Mechanismus Gas aus der EU erhalten könne.

