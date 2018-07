Washington (AFP) Nach dem Auslaufen des Hilfsprogramms der Euro-Partner ist das von einer Staatspleite bedrohte Griechenland als erste Industrienation beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Zahlungsverzug geraten. Der Währungsfonds bestätigte am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington, dass Athen die fällige Kreditrate von 1,5 Milliarden Euro nicht überwiesen habe. Zuvor hatte sich die griechische Regierung noch um eine Fristverlängerung bemüht.

