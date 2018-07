Brüssel (AFP) In der EU soll es einer vorläufigen Einigung zufolge neue Regeln für den Verkauf von Versicherungen geben. Die Standards würden den Verbrauchern eine bessere Aufklärung über die Produkte sowie eine größere Haftung der Unternehmen bescheren, erklärte der zuständige EU-Kommissar Jonathan Hill am Mittwoch in Brüssel. Zuvor hatten sich Unterhändler der EU-Kommission, des Europaparlaments und des EU-Ministerrates vorläufig geeinigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.