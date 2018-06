Paris (AFP) Nach der Enthauptung seines Chefs und dem Anschlag auf ein Gaslager in Frankreich hat die Justiz ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Täter Yassin Salhi eingeleitet. Der Beschuldigte wurde zudem offiziell in Untersuchungshaft genommen, wie die Justiz am Dienstagabend mitteilte. Dem 35-Jährigen werden demnach unter anderem Mord in Verbindung mit einem terroristischen Hintergrund sowie Entführung vorgeworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.