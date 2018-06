Paris (AFP) Die Hitzewelle in Frankreich hat dem Land Rekordtemperaturen und rund einer Million Haushalten Stromausfälle gebracht. Während für Mittwoch neue Spitzenwerte erwartet wurden, stieg das Thermometer an der südwestfranzösischen Atlantikküste bereits am Dienstag auf mehr als 40 Grad Celsius, für einen Juni ein Höchstwert. Rekorde verzeichneten auch die Städte Nantes mit 37 Grad und Limoges mit 38 Grad. Die Hitze hatte auch die Hauptstadt Paris fest im Griff: Für Mittwoch wurden bis zu 39 Grad angekündigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.