Paris (AFP) Weil sie Kinder bei einem Einsatz im westafrikanischen Burkina Faso missbraucht haben sollen, sind zwei französische Soldaten suspendiert worden. Die beiden Männer stünden unter dem Verdacht, "sexuelle Handlungen an zwei Kindern vorgenommen zu haben", teilte das Verteidigungsministerium in Paris am Dienstag mit. Sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe habe Minister Jean-Yves Le Drian die beiden Soldaten suspendiert. Eines der Opfer war ein erst fünf Jahre altes Mädchen gewesen. Sein Vater hatte auf einer Kamera Bilder von dem Missbrauch gefunden.

