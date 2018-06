Chemnitz (SID) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Defensivspieler Marc Endres bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Dies gaben die Sachsen am Mittwoch bekannt. Der Vertrag des 24-Jährigen wäre am 30. Juni 2016 ausgelaufen.

Voraussichtlich langfristig verzichten muss der Klub auf Rechtsverteidiger Tom Scheffel. Ersten Untersuchungen zufolge erlitt der 20-Jährige in einem Testspiel am Dienstag einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes. In den kommenden Tagen soll eine genaue Diagnose gestellt werden.