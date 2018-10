Hamburg (SID) - Klub-Ikone Felix Magath (61) glaubt in der kommenden Spielzeit an einen Aufschwung beim zuletzt schwächelnden Fußball-Bundesligisten Hamburger SV. "Eine erneute Zittersaison kann ich mir nicht vorstellen", sagte Magath dem Kölner Express und der Hamburger Morgenpost. Er prognostizierte: "In dieser Saison wird der HSV einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen."

In den vergangenen beiden Jahren hatte sich der Bundesliga-Dino jeweils erst in der Relegation den Klassenerhalt gesichert. Seine Hoffnungen setzt Magath, der mit dem HSV 1983 als Spieler den Europapokal der Landesmeister gewann, vor allem in Trainer Bruno Labbadia. "Er hat Bundesliga-Erfahrung und war nicht so eine Kompromisslösung wie seine Vorgänger", sagte Magath. Labbadia hatte den HSV sechs Spieltage vor dem Ende der vergangenen Saison auf dem letzten Tabellenplatz übernommen und noch die Klasse gehalten.