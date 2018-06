Gelsenkirchen (SID) - Innenverteidiger Felipe Santana steht kurz vor einem Wechsel von Fußball-Bundesligist Schalke 04 zum Ligakonkurrenten 1. FC Köln. Der 29 Jahre alte Brasilianer, der in der vergangenen Rückrunde an Olympiakos Piräus ausgeliehen war, sollte am Mittwoch bereits den Medizincheck beim FC absolvieren. Bei Schalke ist er vom Training freigestellt.

"Santana hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass er Schalke verlassen möchte", sagte Manager Horst Heldt dem RevierSport: "Ich habe ihm daraufhin erlaubt, seine Optionen zu überprüfen und ihn vom Training bis auf Weiteres freigestellt." Santana steht bei den Königsblauen noch bis 2016 unter Vertrag.

Schalke 04 nimmt am Donnerstag mit seinem neuen Trainer André Breitenreiter das Training wieder auf. Köln befindet sich bereits im Trainingslager im österreichischen Bad Tatzmannsdorf.