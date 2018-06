Brüssel (AFP) Die EU-Kommission sieht durch die Griechenlandkrise keine Gefahr für die europäische Währungsunion. "Welche Richtung die Ereignisse in Griechenland auch nehmen: Ich bin überzeugt, dass die europäische Wirtschafts- und Währungsunion in der Lage sein wird, sie zu überstehen", sagte der für den Euro zuständige Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel. Griechenland sei in einer "äußerst schwierigen Situation". Aus Sicht der Kommission seien "die Türen für Verhandlungen und Gespräche aber noch offen". Es gehe jetzt allerdings nicht mehr um das am Dienstag ausgelaufene Hilfsprogramm, sondern um "ein neues Programm".

